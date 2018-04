Engorda de animais tem riscos específicos O risco de perda do animal é inerente ao tipo de ativo dos contratos de engorda de animais. Sistemas de garantia são as melhores saídas para o investidor se prevenir do caso de morte do animal. Essas garantias, podem ser um seguro ou mesmo reposição de animais. Ao requisitar estas garantias, o investidor deve estar ciente de que pode ter um retorno menor, pois estará pagando por este seguro. Mas sem as garantias, ele corre riscos maiores, e pode até mesmo ter prejuízos no investimento. Os sistemas de garantias devem constar do contrato. Preço baixo do boi no vencimento do contrato também pode significar prejuízos. Se o preço estiver baixo, podem ocorrer perdas, ou o investimento pode ter um retorno menor do que o esperado. Como o contrato tem um prazo de vencimento, que é o período adequado para a engorda do animal, no final deste prazo haverá sua liquidação. É, portanto, uma situação diferente do mercado de fundos e ações, onde o investidor escolhe quando sair. Uma saída para este tipo de problema é dobrar a aposta. Ou seja: se o preço do boi está muito baixo na época do vencimento, o investidor pode fazer novo contrato, apostando que no próximo vencimento o preço estará melhor, dando retorno atraente. Mas é uma nova aposta que pode não se efetivar. E a empresa é que decide se vai ou não renovar o contrato com o investidor. A análise de risco de preço deve ser feita antes da assinatura do contrato. Risco de má gestão ou fraude Se a administradora falir, não honrar seus compromissos com os investidores, ou não conseguir uma boa rentabilidade, o investidor passa pelo chamado risco de má gestão ou fraude. Este é um risco que existe em qualquer investimento. No segmento de engorda de animais, este problema é relevante pela dificuldade em se fiscalizar o setor. Para se prevenir deste risco, a única alternativa do investidor é tentar obter o maior número de informações possíveis sobre a empresa. A maior e melhor fonte para os dados do setor é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mas isso não elimina os riscos, apenas torna mais difícil a ocorrência de fraudes. Nem é garantia de rendimento. Veja mais informações sobre os contratos de engorda de animais no link abaixo.