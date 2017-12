Enquete: leitores do estadao.com.br compram pela internet A maior parte dos 1.079 internautas que responderam à enquete do estadao.com.br sobre compras pela internet disse apoiar o comércio eletrônico. Para os entusiastas do comércio eletrônico, comprar pela internet é mais prático (não é preciso sair de casa), rápido (economiza-se tempo gasto em filas, trânsito, estacionamento) e tranqüilo (nos livramos da pressão psicológica dos vendedores chatos, como apontou um leitor). "Moro nos EUA e compro presentes para minha família no Brasil usando sites brasileiros", contou um internauta. "Mais fácil de pesquisar, preço menor", disse outro. "Faço compras mensais para minha cunhada que mora no Rio de Janeiro, mesmo eu morando em São Paulo. Isso seria impossível sem a internet." Já outro explicou: "Compro pela internet porque moro em uma região remota (interior do Pará) que não tem esses produtos." De acordo com a enquete, as principais vantagens do comércio eletrônico são a facilidade de pesquisar produtos (43,06%), preço menor (24,11%), facilidade de receber os produtos em casa com dia marcado (14,68%) e facilidade de obter informações detalhadas sobre os produtos (11,31%). Os internautas afirmaram que compram produtos como livros (32,5%), CDs (24%), DVDs (11,9%), eletroeletrônicos (10,6%) produtos de informática (10,4%) passagens aéreas (6%) utensílios domésticos (3%) e comida (1,6%). Além disso, os internautas compram flores, vinho, máquinas fotográficas, fogões, medicamentos, roupas e até pizza. Já para os que não gostam da idéia, ainda não se pode confiar na internet (os cartões clonados estão aí, disse um internauta) e o contato com a mercadoria é imprescindível. Diabólico "Nunca comprei (online) porque tenho medo da criatividade do brasileiro de fraudar", disse um internauta. "Se invadiram até o (site do) Pentágono, que dirá nós aqui", alertou outro. Outro participante foi mais longe: "Isto é do diabo, Apocalipse 13:16-18", que trata da besta que emerge da terra. As maiores preocupações de se comprar pela internet, ainda segundo a pesquisa, são a questão da segurança na transação com o cartão de crédito (59,06%), a possibilidade de o produto chegar quebrado ou com defeito (20,81%) e a dúvida sobre se o produto comprado será mesmo entregue (20,13%). Veja abaixo como responderam os leitores do estadao.com.br 1. Quantas compras você faz pela internet por mês? Não é todo mês que faço compras/Não compro: 47.92% 1 vez: 25.25% De 2 a 5 vezes: 24.05% De 5 a 10: 1.85% Mais de 10: 0.93% 2. Quanto você costuma gastar por mês em compras pela internet? R$ 10 a R$ 100: 56.28% R$ 101 a R$ 300: 28.34% R$ 301 a R$ 500: 8.7% R$ 501 a R$ 1.000: 4.25% mais de R$ 1.001: 2.43% 3. Quanto você costuma gastar por mês em compras no Exterior pela internet? Não faço compras do Exterior: 77.09% US$ 10 a US$ 50: 13.2% US$ 51 a US$ 100: 4.85% US$ 101 a US$ 300: 3.5% US$ 301 a US$ 500: 0.39% Mais de US$ 501: 0.97% 4. Você paga a conta do cartão de crédito pela internet? Sim: 67.57% Não: 32.43% 5. Você faz transações bancárias no site de seu banco na internet? Sim: 84.97% Não: 15.03% 6. Você já comprou na internet pagando com depósito bancário/doc/TED? Sim: 50% Não: 50% 7. Quais produtos você costuma comprar mais pela internet? Livros: 32.44% Comida: 1.6% CDs: 23.95% DVDs: 11.98% Eletroeletrônicos: 10.58% Utensílios domésticos: 2.99% Passagens aéreas: 6.09% Produtos de informática: 10.38% 8. Por que você compra na internet? Preço menor: 24.06% Facilidade de pesquisa/consulta: 43.17% Facilidade de obter informações detalhadas e precisas sobre os produtos: 11.29% Facilidade de receber os produtos em casa com dia marcado: 14.65% Outros motivos: 6.83% 9. O que mais preocupa você na compra pela internet? A questão da segurança na transação com o cartão de crédito: 59.04% A dúvida sobre se vão mesmo entregar o produto que comprei: 20.1% A possibilidade de o produto chegar quebrado ou com defeito: 20.87%