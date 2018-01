ENQUETE: Você é a favor da fixação de uma idade mínima para a aposentadoria?

SÃO PAULO - Com o crescimento vertiginoso do gasto previdenciário - já próximo dos R$ 700 bilhões -, a equipe econômica trabalha em uma reforma que mudará substancialmente o sistema atual. Se as propostas vingarem, vão mudar a forma de concessão e o prazo para aposentadorias e pensões, tanto urbanas quanto rurais, na iniciativa privada e no setor público. E não apenas dos futuros trabalhadores, mas também para quem já está no mercado.

A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da ativa está no pacote. Especialistas acreditam que a adoção da idade mínima para trabalhadores da ativa é a melhor opção, mas a proposta encontra certa resistência entre os parlamentares.

A outra proposta em estudo é fazer a transição do modelo atual para o novo com a adoção de um sistema de pontuação. Para facilitar o entendimento e a implantação, esse sistema seria baseado na já existente regra 85/95 (cuja soma de tempo de contribuição e de idade dá 85 para mulheres e 95 para homens). Os valores iniciais, porém, seriam superiores aos atuais: 90/100, no mínimo.