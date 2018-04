Enron identifica erro contábil potencial de US$ 14 bilhões A norte-americana Enron Corp. identificou uma baixa contábil potencial de cerca de US$ 14 bilhões e apontou outros possíveis "erros de contabilidade ou irregularidades", de acordo com um relatório da empresa entregue à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). O informe, que é o primeiro relatório financeiro da empresa desde que ela pediu concordata em dezembro, afirma que o último relatório financeiro entregue à SEC em 19 de novembro não é confiável. O documento mais recente atribui "a maioria substancial" da baixa contábil potencial ao início da concordata, o que reduziu o valor de vários ativos não-especificados. Além disso, o documento atribui uma "parcela material" da baixa contábil a possíveis erros de contabilidade.