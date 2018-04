Enron irá leiloar Elektro e gasoduto A norte-americana Enron Corp, que pediu concordata em dezembro passado, começou o processo formal de venda de sua participação numa série de ativos, conforme o plano traçado em maio pelo grupo. As participações da Enron nas brasileiras Elektro, Cuiabá e no gasoduto ligando o País à Bolívia estão na lista dos 12 ativos que serão leiloados. A Enron informou que abrirá o data room com informação sobre os "12 de seus mais valiosos negócios para um amplo universo de potenciais interessados com os quais a companhia fez acordos de confidencialidade". Segundo a Enron, as declarações iniciais de interesse nos ativos deverão ser recebidas em outubro e as ofertas finais serão apresentadas em novembro. A decisão final sobre a venda, em consulta com o comitê de credores da empresa, deverá sair em dezembro. A Enron afirma que se reserva o direito de não vender os ativos se as ofertas recebidas não refletirem o valor dos mesmos. Em comunicado sobre o leilão, a empresa informa que a Elektro é uma companhia de distribuição de energia que atende mais de 1,7 milhão de consumidores no Estado de São Paulo. O projeto de energia Cuiabá, afirma, compreende uma usina de gás de 480 megawatt em Mato Grosso, dois gasodutos que transportam gás da Bolívia às usinas no Brasil e duas companhias que fornecem gás às usinas. "A Enron possui participações controladoras e co-controladoras nas companhias", afirma. O sistema de gasodutos à venda compreende a Gas TransBoliviano SA e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil SA, maior gasoduto interpaíses da América do Sul, segundo a Enron.