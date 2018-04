Enron quer honrar obrigações e manter empregos, diz executivo A Enron Corp. está se concentrando em honrar seus compromissos junto a credores enquanto preserva a maior quantidade possível de empregos, disse o executivo-chefe interino da empresa, Stephen Cooper, em entrevista à rede de televisão CNBC. Cooper afirmou que a comissão administrativa está comprometida em maximizar o valor da companhia e distribuir esse valor aos credores "como for humanamente possível". Ele espera que a maior parte do processo de reestruturação seja concluído nos próximos 12 a 18 meses e afirmou que a investigação do governo sobre a companhia não está diretamente relacionada com sua reestruturação. Um número de parcerias questionáveis da Enron com entidades ainda existe, disse Cooper. A administração está tentando determinar quais ativos e obrigações estão envolvidos nessas parcerias, para poder lidar melhor com a reorganização. "Essa companhia é, sob o ponto de vista financeiro e legal, a mais complexa de gerenciar que eu já vi", afirmou.