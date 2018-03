Enron suspende venda da Elektro A Elektro, distribuidora de energia elétrica paulista controlada pela norte-americana Enron, informou nesta sexta-feira que foi excluída do processo de venda de ativos internacionais iniciado em agosto pela controladora, como parte do processo de reestruturação adotado após ter entrado em concordata. Em comunicado, a distribuidora, que atende a 1,8 milhão de consumidores do interior paulista, informou que foi absorvida pela InternationalCo, empresa cuja criação foi anunciada hoje e que absorverá as participações acionárias detidas pela Enron. Além da Elektro, segundo o comunicado, permanecerão sob o controle da InternacionalCo as participações da Enron na termoelétrica de Cuiabá e no Gasoduto Brasil-Bolívia. O diretor-financeiro e de Relações com o Mercado, Britaldo Pedrosa Soares, que assinou o comunicado, não descartou a possibilidade de que a venda da distribuidora possa vir a ser retomada. "A empresa, como qualquer outra, pode ser vendida a qualquer momento desde que se apresente uma proposta interessante. É apenas uma questão de preço, independentemente do fato de ser um ativo da Enron", disse.