Entenda a tabela do INSS Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, empregadas domésticas, donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paguem a contribuição relativa ao mês de abril, sem multa e juro. O contribuinte deve ficar atento, porque desde novembro a Previdência vem promovendo alterações nos critérios de recolhimento, o que têm provocado confusões. Para este mês, a Previdência havia alterado a numeração das classes da tabela de recolhimento de autônomos, empresários e facultativos (dona de casa, estudantes, desempregados). Em vez de dez classes, a tabela trazia oito, com a unificação das classes 1 a 3. Isso alterou a antiga relação entre o número de classe e o valor do salário de contribuição e muitos contribuintes julgaram, erroneamente, que a tabela havia sido reajustada. Por isso, a Previdência emitiu a Portaria n.º 5.756, que restabeleceu as antigas faixas de contribuição. Mas houve alteração para quem recolhe sobre as classes 1 a 3. Essas faixas deixaram de existir separadamente. Desde dezembro, elas formam uma única faixa, de numeração de 1 a 3. O contribuinte que observava qualquer uma delas pode optar por recolher sobre qualquer valor entre R$ 150,00 e R$ 376, 60. Por conta do reajuste do mínimo em 3 de abril, o piso do salário de contribuição este mês subiu de R$ 136,00 para R$ 150,00. O piso de R$ 151,00 só será observado a partir de junho. As mudanças variam conforme a data de inscrição no INSS. Para inscrição até 28/11/99 (autônomos, empresários e facultativos), quem recolhe sobre as classes 1 a 3 pode calcular a contribuição sobre qualquer valor entre R$ 150,00 e R$ 376,60. E quem recolhe com base nas classes 4 a 10, basta continuar observando seu salário de contribuição. Quem pagou a mais poderá requerer a devolução no posto do INSS. Para inscrição a partir de 29/11/99, o contribuinte pode fazer o recolhimento sobre qualquer valor na faixa de R$ 150,00 a R$ 1.255,32.