Entenda ações ordinárias e preferenciais A sociedade por ações permite a separação entre a propriedade da empresa e seu controle efetivo. Isso se dá através de ações com atributos diferentes. Assim, a ação ordinária (ON) é a que dá direito a voto ao acionista, ou seja, permite o controle da empresa. A ação preferencial (PN) não dá direito a voto. Para compensar o acionista, este papel dá preferência na distribuição dos dividendos, que devem ser no mínimo 10% superiores aos das ordinárias. As ações preferenciais apenas dão direito a voto em situações bastante especiais. É o caso quando a empresa deixa de pagar dividendos por três anos consecutivos, e a preferencial ganha direito temporário de voto, até que a empresa volte a pagar dividendos. A lei também garante o voto ao preferencialista quando estiver em votação qualquer alteração de seus direitos. As ações preferenciais podem estar divididas em classes diferentes - por conta de características específicas -, o que gera códigos como PNA e PNB. Nos links abaixo você vai conhecer mais sobre os tipos de ações e como investir no mercado acionário.