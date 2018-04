Entenda as mudanças nos fundos A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou ontem mudanças nas regras de marcação a mercado dos fundos de investimentos, que estavam em vigor desde 31 de maio. O objetivo da CVM é reduzir o nível de oscilação dos fundos, especialmente os pós-fixados DI, para tentar evitar que os investidores continuem transferindo seus recursos destas carteiras para outros investimentos, como caderneta de poupança e CDBs (Certificados de Depósito Bancário). A CVM, no entanto, flexibilizou as regras de marcação a mercado apenas para os títulos pós-fixados com vencimento em menos de um ano, e que possam ser mantidos em carteira até o seu vencimento. Veja abaixo passo a passo o que muda nos fundos. A nova regra A partir de hoje, os títulos pós-fixados que tenham vencimento em menos de um ano não precisarão ser marcados a mercado, desde que o fundo tenha capacidade financeira para carregamento desses títulos até a data do vencimento. Neste caso, o gestor do fundo pode adotar a regra anterior, de marcação pela chamada curva do papel (veja abaixo como funcionam essas regras de marcação). As novas regras valem apenas para os títulos corrigidos por juros pós-fixados, contratados pela taxa Selic ou DI. A CVM definiu que apenas os fundos que tenham capacidade financeira para honrar saques dos cotistas sem ter de vender os papéis pós-fixados com vencimento em até 365 dias passarão a ficar livres da marcação a mercado. Ou seja, cabe ao gestor determinar a sua capacidade, sendo que a CVM vai monitorar os fundos por amostragem. A CVM e o Banco Central vão continuar monitorando os fundos para checar se estão cumprindo as regras e se têm capacidade financeira. Os gestores dos fundos que tenham títulos com prazo superior ao de 365 dias podem preferir trocar seus papéis por títulos mais curtos, de forma a poder enquadrar toda a sua carteira de investimentos na nova regra. O investidor deve acompanhar com o gestor de seu fundo qual a política adotada para cada carteira de investimentos. Como ficam os fundos DI A nova regra afeta principalmente os fundos DI, mas apenas a parte da carteira com vencimento em até 365 dias, que não precise ser vendida antes do vencimento. A regra, portanto, é restrita. Para os fundos DI que estejam concentrados em títulos com prazos menores do que um ano, a nova regra implica que o fundo não deverá apresentar oscilações negativas, como vinha ocorrendo. Pela nova regra, de marcação pela curva do papel, o valor da quota sobe sempre, com raras exceções. Já os fundos DI concentrados em papéis pós-fixados de longo prazo ou que não possam garantir que não vão precisar vender estes títulos para honrar seus compromissos continuam sujeitos a oscilações fortes, inclusive negativas. O investidor deve questionar o gestor do fundo para saber qual o perfil da carteira e decidir se vale ou não trocar sua aplicação de um fundo concentrado no longo prazo por um concentrado no curto prazo. Como os próprios gestores têm interesse em encurtar o prazo dos títulos, para adotar a nova regra, pode não ser necessário trocar de investimento. Vale lembrar que a cada troca de investimento o correntista paga uma CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). Como ficam os fundos de renda fixa prefixada A nova regra pouco altera o cálculo das cotas dos fundos de renda fixa prefixada, que têm uma participação menor ou mesmo irrelevante de títulos pós-fixados. Estas carteiras continuam, portanto, sujeitas a maior nível de oscilação, inclusive com perdas temporárias no valor das cotas. Neste momento de instabilidade econômica mais forte, estes fundos tendem a oscilar mais. São opções apenas para o investidor que acredita que as condições econômicas do País vão melhorar e que o atual nível de juros pagos está muito elevado, considerando as perspectivas de longo prazo. O investidor que aplica nos fundos de renda fixa prefixada deve aceitar perdas pontuais em troca da expectativa de ganhos maiores no longo prazo. Quem não aceita eventuais perdas deve evitar estas carteiras. De qualquer forma, quem já está em fundo prefixado deve ser muito cauteloso para sair. Como as cotas estão com seus valores muito baixos, sair agora significa realizar as perdas e abrir mão de um rendimento superior no longo prazo, além de implicar o pagamento de uma CPMF. O que é marcação a mercado e pela curva do papel Com as novas regras da CVM, haverá dois tipos de procedimento para o cálculo diário do valor das cotas dos fundos: a marcação a mercado e a marcação pela curva do papel. A marcação a mercado considera nos seus cálculos o valor efetivo do título no dia, de acordo com a média dos negócios realizados com títulos similares. Esta regra é a mais realista, em termos de indicar de fato quanto o título vale. Este tipo de marcação, portanto, implica que o valor da cota pode subir ou cair, dependendo do movimento dos juros. Quando os juros sobem, o valor dos títulos cai, provocando uma perda imediata no valor da cota. Esta perda é recuperada ao longo do tempo, à medida que os fundos rendem juros mais elevados. A queda momentânea das cotas é a principal justificativa para a saída de investidores, que não estavam acostumados a este tipo de risco. A marcação pela curva do papel, por outro lado, considera o valor de compra do título mais a incorporação diária dos juros, proporcional ao tempo em que o título já caminhou desde a sua emissão. Este tipo de marcação, portanto, não implica perdas, mesmo que o título perca valor de mercado, desde que ele não seja vendido. Como o cálculo sempre considera o valor de compra mais um juro, a rentabilidade é sempre positiva. É assim que funcionava grande parte do mercado de fundos de renda fixa prefixada e pós-fixada até o final de maio deste ano, o que gerava menos oscilações no valor das cotas. A regra de marcação pela curva tem efeitos finais similares à de marcação a mercado, desde que o título não precise ser vendido antes do vencimento. Se precisar, no entanto, esta regra implica perdas para os investidores que ficarem nos fundos por mais tempo. Caberá, portanto, aos gestores dos fundos fazer o cálculo de acordo com o que manda a lei para não serem responsáveis por eventual transferência de renda de um grupo de investidores para outro. Por que a CVM mudou a regra O objetivo da CVM é tentar estancar a saída forte de recursos dos fundos de investimento. Estas saídas foram motivadas pelo aumento do nível de oscilação dos fundos de investimento de renda fixa prefixada e pós-fixada (DI). O investidor não estava acostumado a aceitar perdas nestes fundos. Diante do aumento do risco, muitos destes investidores preferiram transferir seu dinheiro para a poupança e outras aplicações. O problema é que os saques constantes aumentaram a pressão de vendas dos títulos de renda fixa, desvalorizando-os ainda mais. Isso criou um círculo vicioso: quando a cota caia, os fundos sofriam saques; para pagar os saques, vendiam títulos e deprimiam ainda mais o valor das cotas. A CVM tenta agora evitar a continuidade desde círculo.