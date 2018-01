Entenda o que Lula vai discutir em encontro com Vázquez O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta segunda-feira, 26, ao Uruguai. Confira abaixo algumas questões que serão discutidas no encontro entre Lula e o presidente do país, Tabaré Vázquez. Quais são os temas da visita de Lula ao Uruguai? Lula e Vázquez devem discutir assuntos relacionados ao Mercosul e à agenda bilateral dos dois países. No âmbito do Mercosul, o principal item é a questão das assimetrias do bloco. Em relação à agenda bilateral, os líderes devem debater o investimento das empresas brasileiras dos setores de bebidas e energia no Uruguai. Os países também discutirão acordos específicos para as áreas de saúde, meio ambiente, agricultura, formação profissional, eficiência energética, além da implementação de uma agenda de cooperação e desenvolvimento para a região da fronteira. O que são as "assimetrias" reclamadas pelo Uruguai? São as diferenças de tamanho entre as economias do Mercosul. Brasil e Argentina representam, sozinhos, mais de 90% do PIB do bloco. Além disso, a relação tem sido prejudicial à balança comercial dos países menores. O Uruguai reclama que tem um déficit de US$ 1 bilhão nas relações dentro do Mercosul. Para compensar as assimetrias, a Cúpula do Mercosul, realizada no Rio, no mês passado, aprovou o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), um fundo que destinará mais de US$ 100 milhões para projetos, com prioridade para o Uruguai e o Paraguai. Quais são as outras reivindicações do Uruguai? De acordo com a imprensa local, o governo de Montevidéu também reclama de condições especiais de acesso que teriam sido oferecidas à Bolívia e à Venezuela para que essas nações ingressassem no Mercosul. O Uruguai ainda mantém uma disputa com a Argentina sobre a instalação de fábricas de celulose na margem uruguaia do rio que divide os dois países. Moradores da cidade argentina de Gualeyquachu montaram barreiras impedindo o acesso dos uruguaios ao local. O governo argentino alega que as instalações violam um tratado de gestão do rio, assinado pelos países. O Uruguai pretende deixar o Mercosul? O governo uruguaio tem reafirmado seu compromisso com o Mercosul, mas também tem aumentado o tom das críticas ao bloco. Na última reunião do bloco, Vázquez pediu um "tratamento mais justo" para que "não se continuassem ouvindo os mesmos discursos nos encontros de presidentes". A assinatura, em janeiro, de um tratado de cooperação com os EUA foi visto por muitos como um passo em direção a um Tratado de Livre Comércio (TLC). O ministro da Economia, Danilo Astori, não descartou essa hipótese, que obrigaria a saída do Uruguai do bloco. Qual é a posição do Brasil sobre a disputa entre Uruguai e Argentina no "conflito das papeleiras"? O Brasil manifestou que a diferença entre os países precisa ser resolvida entre eles, e que não pretende mediar o conflito. A postura neutra do Itamaraty irritou o chanceler uruguaio Reinaldo Gargano que afirmou que "Brasil e Venezuela deveriam defender o Uruguai contra os bloqueios de trânsito realizados pelos argentinos". A disputa entre Argentina e Uruguai foi levada a dois foros. Os dois países se enfrentaram em Haia, que decidiu em favor dos argentinos. O outro foi uma mediação por parte do rei da Espanha, Juan Carlos I, que ainda está em andamento.