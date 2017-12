Entenda o risco-país da Argentina Em tempos de crise, é comum alguns termos técnicos do economês aparecerem na mídia e se tornarem familiares à opinião pública. É o que está acontecendo atualmente com a expressão "risco-país". Com o agravamento da crise argentina, quem acompanha regularmente o noticiário econômico tem encontrado cada vez mais referências ao conceito. Jornais e revistas comentam as altas e baixas do indicador de risco-país da Argentina, hoje em torno dos 1000 pontos. E o leitor muitas vezes se pergunta o que isso significa. Por trás do conceito, existe um princípio muito simples: quanto maior for a incerteza ou risco associado a uma aplicação financeira, maior será a taxa de juros exigida pelo investidor. Se duas aplicações financeiras com riscos diferentes oferecerem o mesmo retorno (a mesma taxa de juros), é natural que os investidores coloquem todos os seus recursos na aplicação menos arriscada. Para captar recursos, a aplicação de maior risco terá que oferecer uma taxa mais elevada como forma de incentivo ao investidor - ou "prêmio de risco", como costuma ser chamado. Esse princípio aplica-se à captação de recursos pelos países. Os governos costumam captar recursos no mercado por meio da emissão de títulos da dívida externa. Um investidor só decidirá aplicar em títulos de um país se os juros pagos por esses títulos compensarem o risco de inadimplência associado a esse país. Caso contrário, o investidor preferirá destinar seus recursos a aplicação mais segura, por exemplo títulos do tesouro norte-americano, cujo risco de inadimplência é considerado nulo pelo mercado. O tão falado risco-país é uma medida do diferencial de juros que o governo de um país tem de pagar para conseguir colocar seus títulos de longo prazo no mercado em relação aos juros norte-americanos. O indicador, que costuma ser calculado para os principais países emergentes por bancos e agências classificadoras de risco, usa como base de comparação as taxas dos títulos de longo prazo (bonds de 30 anos) do tesouro americano. Se um país paga, por exemplo, uma taxa de 15% ao ano em seus títulos de longo prazo, e os juros anuais dos títulos americanos de 30 anos são de 5%, o indicador de risco-país equivale a 10 pontos porcentuais, que é a diferença ou prêmio entre as taxas. Normalmente o mercado acompanha esse indicador em "pontos base", ou simplesmente pontos, o que equivale a multiplicar por 100 o prêmio expresso em porcentual. No exemplo, o risco-país calculado seria de 1000 pontos. Indiretamente, o risco-país funciona como uma medida da confiança do mercado na capacidade do país de honrar seus compromissos externos. Quanto maior a probabilidade de calote que o mercado atribui a esse país, maior o risco-país. Assim, quando o indicador argentino sobe, ele dá uma sinalização numérica da desconfiança crescente do mercado.