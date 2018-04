Entidade diz ter investidor disposto a injetar US$ 250 mi na Varig A Associação de Pilotos da Varig (Apvar) e sua consultoria, a GGR Finance, apresentarão, nos próximos dias, o investidor que estaria disposto a injetar US$ 250 milhões na companhia, num plano alternativo de capitalização. Seria um grupo estrangeiro e com atuação diversificada, segundo Bruno Rocha, GGR, mas o nome não foi divulgado. Estão sendo programados encontros pela Apvar com os credores, mais o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ainda esta semana. Nesta segunda-feira, os os principais assessores do projeto, dentre eles o economista Paulo Rabello de Castro, da SR Rating, e Mizael Matos Vaz, ex-presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp) e do Aerus, fundo de pensão da Varig, fizeram apresentação aos pilotos. Rabello de Castro reconheceu os problemas enfrentados pela empresa aérea, como a delicada relação com grandes fornecedores, forte competição e elevada carga tributária. Mas disse que "tudo isso somado era algo que a empresa poderia ultrapassar, não fosse o problema maior, do impasse no processo de governança corporativa". Ele disse que o patrimônio líquido "já virou" (passou a negativo) e que esta crise é diferente das outras porque "acabou-se o patrimônio". Matos Vaz disse aos pilotos que o Aerus, fundo de pensão cuja principal empresa patrocinadora é a Varig, teria adotado uma espécie de achatamento de benefícios, optando por uma redução dos valores em 3,5% ao ano, desde 1994. Segundo o atual presidente do Aerus, Odilon Junqueira, a redução, chamada de "lag", é uma "premisa legal", que "consta de todos os documentos enviados à Secretaria de Previdência Complementar (SPC)". Junqueira, que vai assumir a diretoria de Administração e Recursos Humanos da Varig, a convite do atual presidente, Arnim Lore, chegou a comentar que se o ex-presidente do Aerus "fosse bom administrador teria ficado no cargo e não estaria trabalhando para pilotos demitidos por justa causa da empresa". Informou também que a atual administração do Aerus está implementando redução anual de 0,25 pontos porcentuais ao ano no chamado "lag", que já está em 3,25%.