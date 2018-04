Entidade do setor de chocolates entra na mira da SDE A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça instaurou processo administrativo na semana passada contra a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), que representa as principais empresas do setor. A SDE suspeita que a atuação da entidade, de reunir os dirigentes das indústrias associadas às vésperas da Páscoa, estaria direcionando os reajustes de preços dos produtos típicos vendidos nesta época do ano. A decisão da secretaria já foi publicada no Diário Oficial da União e a Abicab será notificada para que apresente sua defesa em até 15 dias.