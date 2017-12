Entidade pede fim de exclusividade na compra de programas de TV paga A Neo TV, entidade que reúne 49 operadores de TV por assinatura, solicitou nesta terça-feira ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) urgência na adoção de medida para acabar com a exclusividade na compra de programas de televisão do setor. O pedido foi feito em audiência pública promovida pelo Cade para discutir a operação de compra da operadora Directv pela Sky. As duas empresas operam por meio de satélite. Em 11 de setembro, a Neo TV já havia solicitado ao Cade que adotasse uma medida cautelar para acabar com a exclusividade e evitar dominação do mercado pelas duas operadoras. Mas, nesta terça, o advogado da entidade, Vicente Bagnoli, pediu pressa em uma decisão, sob o argumento de que a fusão das duas empresas já está para ser autorizada nos EUA. Lá, segundo Bagnoli as empresas concordaram em abrir mão da exclusividade de canais mas não aceitam o mesmo procedimento no Brasil. A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, sugeriu, em parecer enviado ao Cade, que seja adotada uma medida cautelar. Os advogados da DirecTV e da Sky negam os argumentos da Neo TV, segundo os quais as duas empresas controlarão 74% do mercado de TV por assinatura. Eles dizem que o controle seria de no máximo 34%.