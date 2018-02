Entidade quer política industrial para área de petróleo

Essa política industrial, de acordo com Renault, deve incluir o "equacionamento de assimetrias tributárias" no setor, além de estímulos tributários para a cadeia de suprimentos, além do uso do marco regulatório do pré-sal como um instrumento de política industrial. Deve incluir ainda, segundo ele, o fortalecimento da engenharia nacional. De acordo com Renault, os investimentos no pré-sal no País deverão somar US$ 45 bilhões entre 2009 e 2013, sendo US$ 28 bilhões somente da Petrobras.

Ainda segundo ele, os investimentos industriais no setor de petróleo e gás no Brasil deverão somar R$ 270 bilhões entre 2009 e 2012, representando 60% dos investimentos industriais totais no período. Ele sublinhou que a maior parte dos investimentos ainda não incluem os projetos relacionados ao pré-sal.