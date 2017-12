Entidades apresentarão sugestões para redução de juros A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), junto com outras entidades como Anfavea e Febraban, deve encaminhar até o final do ano uma proposta ao Ministério da Fazenda sugerindo medidas que visam reduzir os spreads bancários ? diferença entre juros de captação e as taxas cobradas nos empréstimos. A queixa é de que, embora os juros básicos da economia estejam em queda, na ponta final as alterações são quase imperceptíveis. A proposta vislumbra três áreas de atuação. O primeiro ponto é tirar de vez do papel a idéia de formação do cadastro positivo de consumidores. Trata-se de um banco de dados com informações sobre pessoas com bom comportamento em relação a pagamentos de dívidas, de forma que estas possam ser privilegiadas com melhores condições de financiamentos. O segundo ponto diz respeito aos prazos de execução de garantias, hoje muitos extensos, sobretudo para bens duráveis, o que eleva o risco das operações e portanto os spreads. A solicitação é de que os prazos para recuperação dos bens não pagos sejam reduzidos. O último ponto refere-se ao sistema de arrendamento mercantil (leasing), cuja regulamentação é feita por normas do Banco Central e não reconhecida pelo Judiciário, o que mais uma vez eleva os riscos e impede custos menores. O presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingues, afirma que a economia brasileira é muito sensível aos juros e ao crédito e estas são as únicas alternativas no momento para destravar o desenvolvimento do País. Ele defende também a redução do peso dos tributos inseridos nos juros (IOF e compulsórios), que respondem por 38% das taxas.