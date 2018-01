Entidades contra nova MP dos planos de saúde A nova Medida Provisória que altera a Lei nº 9.656 dos planos de saúde, em vigor desde janeiro de 1999, uniu a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Fórum de Entidades Nacionais de Defesa dos Portadores de Patologias e Deficiências e o Fórum Nacional de Acompanhamento de Regulamentação dos Planos de Saúde na batalha contra o que consideram um retrocesso para o consumidor na questão da saúde privada. Todas estas entidades estão indignadas com a Medida Provisória (MP) a ser votada em caráter de urgência no Congresso Nacional para que as alterações entrem em vigor logo após sua publicação. Para os representantes do direito do consumidor, esta MP restringe ainda mais os planos de saúde. Também culpam a Agência Nacional de Saúde (ANS) por querer aprovar uma lei sem consultar a opinião pública e, assim, alterá-la em prejuízo do consumidor e a favor das operadoras. Por isso, as entidades organizam um ato público no dia 28 de agosto, em frente ao Congresso Nacional, em Brasília e pretendem barrar as alterações. Mudanças da nova Medida Provisória que altera os planos: - os usuários não poderão mais escolher os prestadores de serviço de saúde - médicos, laboratórios, hospitais - mesmo dentro da rede credenciada ou referenciada pelo plano. Segundo a presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Regina Parisi, médicos fariam a triagem e depois encaminhariam a um especialista. Ou seja, o clínico geral seria consultado primeiro, barrando o atendimento direto; - atendimento limitado à área geográfica. Ou seja, se o serviço de que o consumidor necessita não existir na área de cobertura do plano, a operadora não será obrigada a prover atendimento. A única opção é ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. O plano não atenderá e também não será obrigado a remover seu usuário, de acordo com Lúcia Helena Magalhães, técnica da área de saúde da Fundação Procon-SP; - serão criados planos subsegmentados. Ou seja, planos que pretendem restringir ainda mais o atendimento. Por exemplo, um casal que faça apenas um plano de obstetrícia. Se houver uma complicação durante o parto e a paciente precisar de atendimento contra hipertensão ou diabetes, o plano não dará cobertura; - adaptação dos contratos antigos até dezembro de 2003. Segundo dados da Fundação Procon-SP, dos 40 milhões de contratos no mercado, 70% são antigos e regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os novos, por outro lado, são regulados pela lei dos planos de saúde e sofreriam alteração caso a MP fosse aprovada pelo congresso. Com esta adaptação dos antigos para os novos, a ANS pretende viabilizar a migração aplicando um porcentual único de reajuste. Para as entidades, isto seria forçar o consumidor a mudar de plano até a data limite, porque depois a negociação seria livre.