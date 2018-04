Entidades lançam movimento por justiça tributária O SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e mais um grupo de 60 entidades da sociedade civil formaram a Ação Nacional pela Justiça Tributária (Anjut), com o objetivo lutar contra os sucessivos aumentos de impostos, até que uma reforma tributária adequada seja implementada no País, admitiu o presidente da entidade, Arthur Quaresma Filho. O lançamento da Ação está marcado para amanhã às 9 horas, no Crowne Plaza Hotel (R. Frei Caneca 1.360, São Paulo). Neste ato público, será divulgada a Carta de Princípios do movimento, que preconiza um redimensionamento da carga tributária para possibilitar mais investimentos, consumo, emprego e renda. E o presidente da Trevisan Associados, Antoninho Marmo Trevisan, mostrará as conseqüências das sucessivas elevações da carga tributária, que já a aproximam do patamar de 35% do PIB. O presidente do Sinduscon afirmou que "ninguém agüenta mais aumento de impostos. Precisamos de mais recursos para investir e gerar emprego, sem o que não vamos diminuir a violência. Está na hora de o Estado interromper a escalada da arrecadação e tornar-se mais eficiente em seus gastos, agilizar sua atuação e fiscalizar melhor o funcionalismo para diminuir a corrupção, a concussão e o peculato." Segundo levantamento feito pelo movimento, na última década, os governos dos Estados e da União e as prefeituras vêm elevando continuamente a carga tributária. Esta passou de 22% para 34% do PIB brasileiro. Pelas novas medidas que são noticiadas na imprensa, a trajetória de aumento dessa carga continuará, afirmou Arthur Quaresma Filho.