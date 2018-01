Entra em vigor hoje redutor de R$ 100 na tabela do IR A partir de hoje os contribuintes vão ter um pequeno alívio no bolso: entra em vigor o redutor de R$ 100 na parcela do salário sobre a qual incide o desconto do Imposto de Renda. O impacto será diferenciado de acordo com a faixa de renda de cada trabalhador. Pela tabela divulgada pela Receita Federal, os contribuintes com rendimentos de até R$ 1.600,00 terão uma redução no Imposto de Renda de 64,9%. Para quem ganha de R$ 1.800,00 a R$ 2.100,00 os descontos variam de 30% a 16,7%. De acordo com o supervisor do Programa de Imposto de Renda, Joaquim Adir, com esse redutor o governo espera compensar os trabalhadores que antes não tinham descontos na fonte e aqueles que passaram a pagar mais imposto depois dos aumentos salariais. Veja um exemplo: o trabalhador que tem uma renda tributável ? salário após deduções para o INSS e com dependentes ? de R$ 1.500,00 desconta R$ 66,30 de Imposto. Com o redutor, este valor cairá para R$ 51,30. O desconto de R$ 100 será aplicado nos contra-cheques de agosto a dezembro, incluindo o 13º salário. O alívio sobre o Imposto de Renda retido na fonte vai valer apenas para os assalariados. Ficam de fora da Medida Provisória, os profissionais autônomos e quem têm rendimentos provenientes de aluguéis. O governo deve enviar antes de dezembro ao Congresso Nacional a proposta de correção na tabela do IR reivindicada pelas centrais sindicais, para que ela possa valer a partir de 1º de janeiro de 2005. As informações são da Agência Brasil.