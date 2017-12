Entrada de bancos estrangeiros não reduziu tarifas Em vez de deflagrar uma guerra de tarifas e diminuir os custos para os tomadores de crédito, os bancos estrangeiros se adaptaram aos hábitos locais e, muitas vezes, até superam os nacionais nas taxas de juros e serviços. Na concessão de crédito, ficam bem atrás dos líderes nacionais. "Há um acomodamento geral", diz o sócio da consultoria Ernst & Young Paulo Feldmann. Para o sócio da consultoria Austin Asis, Erivelto Rodrigues, os estrangeiros compraram bancos com problemas, em situação menos sólida que os nacionais de grande porte. Eles viram que os bancos brasileiros trabalham com spread elevadíssimo, priorizam a margem de lucro e não a escala, e não quiseram mudar. Juros e compulsório menor: novo fôlego aos bancos Segundo o diretor-presidente da A.T. Kearney, Vitor Madeira, acreditava-se que os estrangeiros teriam mais vantagens, como linhas de financiamento com a matriz, o que de fato acontece. "No entanto, as regras de alocação de capital são as mesmas para todos", conclui. O receio da vinda dos estrangeiros teve mais impacto no mercado do que a entrada em operação das instituições. Os bancos nacionais trataram de reduzir custos e isso trouxe alguma vantagem para o consumidor. Como não houve a esperada competitividade entre os bancos, Rodrigues acredita que a política do governo dev dar um novo impulso ao mercado. Em especial, as políticas de redução do depósito compulsório - porcentagem dos depósitos de clientes que os bancos são obrigados a manter bloqueados - e de queda nos juros.