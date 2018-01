Entrada de capital externo na Bolsa chega a R$ 2 bi no ano A entrada de capital externo na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a R$ 68,532 milhões em março, até o dia 8, com compras que atingiram R$ 2,046 bilhões e vendas que acumularam R$ 1,978 bilhão. No acumulado do ano, o saldo de investimentos estrangeiros, até a mesma data, chegava a R$ 2,032 bilhões.