Entrada de capital externo na Bovespa bate recorde em 2003 A entrada de capital externo na Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde em 2003, de acordo com os dados disponibilizados pela própria Bovespa. O superávit nos doze meses do ano passado chegou a R$ 7,494 bilhões, sendo que o saldo acumulado somente em dezembro foi de R$ 1,281 bilhão. As compras no último mês do ano totalizaram R$ 6,432 bilhões, enquanto as vendas atingiram R$ 5,150 bilhões. Volume de R$ 204,5 bi em 2003, aumento de 47,2% A Bovespa apresentou volume financeiro de R$ 204,5 bilhões em 2003, o que representou alta de 47,2% em relação ao giro do ano anterior, que foi de R$ 138,9 bilhões. A média diária de operações em 2003 foi de R$ 818,3 milhões e 39.597 negócios, ante a média de 2002 de R$ 558,1 milhões e 28.173 negócios. Do volume financeiro do ano passado, o pregão viva-voz respondeu por 13,3% e o sistema eletrônico - que contabiliza as operações realizadas no Mega Bolsa e no Bovespa Fix -, por 86,7%. O Ibovespa, composto pelos 54 ativos de maior liquidez, subiu 97,3% em 2003, fechando o ano em 22.236 pontos. O IBrX-50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bolsa, ponderadas pelo valor de mercado da empresa, ganhou 76,1%, a 2.757 pontos. Ainda em 2003, o IGC subiu 79,8%, para 1.845 pontos, o Itel avançou 66,7%, a 887 pontos, o IEE registrou alta de 107,2%, a 6.579 pontos, o IBrX-100 ganhou 78,4%, a 6.004 pontos, e o IVBX acumulou alta de 97,3%, em 2.295 pontos. A fatia de participação do homebroker no resultado total da Bovespa em 2003 foi de 10,01% em relação à quantidade de negócios e de 2,58% no que se refere ao giro financeiro. O valor médio das operações subiu de R$ 3.655, em 2002, para R$ 5.321, no ano passado. Na mesma base de comparação, o total de negócios realizados pelas 43 corretoras que atualmente oferecem o serviço passou de 1.145.812 para 1.982.915. Pessoa física é 2º maior investidor, com 24,4% As aplicações realizadas pelos investidores institucionais lideraram a movimentação anual da Bovespa em 2003, com participação de 29,4%, ante 17,64% de 2002. As pessoas físicas asseguraram a vice-liderança, ao elevar a participação de 20,76% em 2002 para 24,4% em 2003. Na seqüência, e em igual período de comparação, ficaram os investidores estrangeiros, que passaram de 26,01% para 24,1%; enquanto as instituições financeiras reduziram a participação na movimentação mensal de 32,08% para 18%. Já as empresas passaram de 3,34% para 3,70% e outros ficaram com 0,40%, ante 0,17%. O mercado à vista respondeu por 88,93% do volume total realizado no ano, seguido pelo de opções, com 7,92%, e pelo mercado a termo, com 3,15%. O after market negociou R$ 403,8 milhões com 59.513 negócios no período, ante o resultado de 2002, que foi de R$ 224,9 milhões com 45.200 negócios. Telemar PN girou R$ 28 bi em 2003 e Petrobras PN, R$ 16 bi As ações listadas na Bovespa que apresentaram o maior volume financeiro em 2003 foram: Telemar PN, com R$ 28,89 bilhões; Petrobras PN, com R$ 16,18 bilhões; Vale do Rio Doce PNA, R$ 6,79 bilhões; Bradesco PN, R$ 6,08 bilhões; e Embratel Participações PN, R$ 6,02 bilhões. Entre as maiores altas do Ibovespa em 2003 figuraram as ações PNA da Braskem (+507,7%), Usiminas PNA (+453,0%), Klabin PN (+274,3%), Siderúrgica Nacional ON (+265,9%) e Comgás PNA (+252,7%). Nenhuma ação listada no Ibovespa apresentou perda em 2003.