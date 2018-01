Entrada de dólares no País até maio supera total de 2005 O saldo do fluxo cambial (soma das operações da balança comercial, das operações financeiras, e das operações com instituições bancárias no exterior) entre janeiro e maio deste ano já é maior do que todo o acumulado no ano passado. A informação, divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central, detalhou que o montante está em US$ 25,805 bilhões, contra os US$ 18,819 bilhões de todo o ano de 2005. O resultado de maio também superou suas bases comparativas: foram US$ 7,504 bilhões, contra os US$ 609 milhões de abril e os US$ 811 milhões negativos do mesmo período do ano passado. Segundo o BC, o fluxo financeiro de maio também ficou positivo: US$ 174 milhões, com US$ 17,372 bilhões de ingressos e US$ 17,199 bilhões de saídas. Em abril, o total tinha ficado negativo em US$ 2,715 bilhões, com entradas de US$ 11,128 bilhões e saídas de US$ 13,844 bilhões. Já no mesmo período do ano passado, o fluxo havia ficado deficitário em US$ 5,069 bilhões, com US$ 6,893 bilhões de ingressos e US$ 11,961 bilhões de saídas. De janeiro a maio, o fluxo financeiro está positivo em US$ 1,529 bilhão, com US$ 76,196 bilhões de entradas de recursos e US$ 74,668 bilhões de saídas. Em igual período do ano passado, ele estava negativo em US$ 9,316 bilhões, com entradas US$ 40,535 bilhões e saídas de US$ 49,850 bilhões. Comercial Ainda de acordo com o BC, o fluxo comercial de maio ficou positivo em US$ 7,330 bilhões. Este foi o maior saldo positivo registrado pelo BC desde janeiro de 1982. O desempenho decorreu de contratações de câmbio para exportação no total de US$ 14,080 bilhões e US$ 6,750 bilhões para importação. Em abril, o resultado havia sido de US$ 3,325 bilhões, com US$ 10,116 bilhões de câmbio para exportação e US$ 6,792 bilhões de câmbio para importação. Em maio do ano passado, havia ficado positivo em US$ 4,258 bilhões, com US$ 10,284 bilhões de câmbio para exportações e US$ 6,026 bilhões em câmbio para importação. Entre janeiro e maio deste ano, o montante está positivo em US$ 24,277 bilhões, com US$ 56,523 bilhões em câmbio para exportação e US$ 32,246 bilhões em câmbio para importação. No mesmo período do ano passado, o fluxo cambial estava positivo em US$ 17,841 bilhões, com US$ 44,765 bilhões em câmbio para exportação e US$ 26,925 bilhões em câmbio para importação.