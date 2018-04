Entrada de dólares no País está positiva em abril O fluxo cambial (entrada e saída de dólares no País) nos nove primeiros dias úteis de abril (até dia 13) ficou positivo em US$ 4,362 bilhões, ante US$ 1,007 bilhão em igual período do ano passado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 18, pelo Banco Central, e significam que no período, entraram mais dólares do que saíram. Nos primeiros nove dias úteis de abril, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 1,030 bilhão, com US$ 9,398 bilhões de entrada e US$ 8,369 bilhões de saídas. No segmento comercial, o fluxo ficou positivo em US$ 3,332 bilhões, com US$ 6,330 bilhões de câmbio para exportação e US$ 2,998 bilhões para importação. No acumulado do ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 21,756 bilhões. Em igual período de 2006, o resultado do fluxo era positivo em US$ 18,699 bilhões.