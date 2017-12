Entrada de dólares no País soma US$ 2,6 bi até novembro Em novembro, entraram em divisas no País US$ 666 milhões a mais do que saíram, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. Esse resultado ajudou a elevar para US$ 2,629 bilhões o saldo positivo das contratações de câmbio em 2003, contra os US$ 11,529 bilhões perdidos em igual período do ano passado. Esses números são mais um indicador da melhora na confiança dos agentes econômicos na economia do País. Das contas de não residentes (CC5), segundo o BC, saíram em novembro US$ 58 milhões a mais do que entraram. Em outubro, a saída foi de US$ 74 milhões. Nas operações de comércio externo, o BC também registrou um saldo positivo das contratações de US$ 2,852 bilhões em novembro. No mês passado, o resultado positivo havia ficado em US$ 2,917 bilhões. No ano, as contratações de câmbio para o comércio exterior têm um saldo positivo acumulado de US$ 24,868 bilhões, contra os US$ 19,258 bilhões de igual período do ano passado.