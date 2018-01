Entrada de dólares no País soma US$ 6,944 bilhões em maio

O fluxo cambial (entrada e saída de dólares no País) de maio ficou positivo em US$ 6,944 bilhões, ante US$ 7,504 bilhões no mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 27, pelo Banco Central, e significam que no período, entraram mais dólares do que saíram. No mês, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 949 milhões, com US$ 27,855 bilhões de entradas e US$ 26,906 bilhões de saídas. Em maio de 2006, o fluxo financeiro tinha ficado positivo em US$ 174 milhões, com US$ 17,372 bilhões de entradas e US$ 17,199 bilhões de saídas. No segmento comercial, o fluxo cambial de maio ficou positivo em US$ 5,995 bilhões, com US$ 13,988 bilhões de câmbio para exportação e US$ 7,993 bilhões para importação. Em maio de 2006, o fluxo comercial era de US$ 7,330 bilhões com US$ 14,080 bilhões de exportação e US$ 6,750 bilhões de importações. No acumulado do ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 35,066 bilhões. No mesmo período do ano passado, o fluxo era positivo em US$ 25,805 bilhões.