Entrada de recursos leva dólar a 1,8020 O dólar caiu ainda mais hoje e chegou a ser negociado a R$ 1,7930 na cotação mínima do dia, registrando baixa de 0,61% em relação ao fechamento de ontem. No período da tarde, o dólar reagiu e fechou em queda de 0,11%, cotado a R$ 1,8020. A entrada de divisas tem sido considerável. Hoje, por exemplo, o Bradesco confirmou uma captação de US$ 200 milhões de títulos lançados na Europa, conforme apurou o repórter Milton F. da Rocha Filho. De acordo com apuração feita pela editora Cristina Canas junto a operadores do mercado, entrou hoje parte dos dólares do investimento feito pela Telecom Itália no Globo.com, que, no total, soma US$ 810 milhões. Além disso, as perspectivas de novos ingressos de recursos são bastante favoráveis. Aguarda-se, por exemplo, que as agências de rating façam novas avaliações positivas sobre o Brasil para que o governo brasileiro volte a captar mais recursos no mercado internacional a condições mais favoráveis. (Veja matérias sobre o assunto nos links abaixo). A tendência natural do dólar para os próximos dias é mesmo de queda. Na verdade, ainda há incertezas a respeito da desaceleração suave da economia americana e do preço do petróleo, apesar das últimas notícias terem sido favoráveis. A balança comercial também tem decepcionado, com superávites muito abaixo das metas iniciais do governo, o que pressiona as cotações da moeda norte-americana. Parece que governo, exportadores e importadores consideram R 1,80 uma cotação adequada para o dólar, o que leva os operadores a não acreditarem em grande desvios nas atuais circunstâncias.