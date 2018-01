Entre em contato com a distribuidora de energia A Eletropaulo, que atende 4,6 milhões de clientes, por exemplo, colocará em funcionamento um novo call center para esclarecer dúvidas sobre o racionamento, na próxima segunda-feira . O telefone 0800-77-12393 estará disponível de segunda-feira a sábado, das 9 às 21 horas. Também o site da distribuidora possui informações (veja no link abaixo). A Light, que atende 3,4 milhões de clientes, colocou na Internet uma página específica para esclarecer as questões sobre o racionamento (veja no link abaixo). No site, é possível acessar notícias relacionadas ao assunto, o que vem sendo feito pela empresa e ainda há um espaço para tirar dúvidas e com as perguntas mais freqüentes. Também é possível entrar em contato com a empresa pelo telefone Disque Light - (0800) 210-196. A procura por informações na Bandeirante Energia, que atende 2,2 milhões pessoas, segundo Luciano Campato Meiller, gerente da área de gestão comercial da Bandeirante Energia, aumentou em 20% na última semana. A distribuidora montou um call center específico para questões relativas ao racionamento e atende no 0800-55-0800, das 7 às 20 horas. O site da empresa (veja no link abaixo) também fornece informações aos consumidores sobre o racionamento e a política adotada para colocá-lo em prática.