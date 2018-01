'Entre Nós', na TV Estadão, recebe o economista Mário Mesquita

O programa Entre Nós, do colunista do Estadão Eduardo Moreira, entrevista nesta quarta-feira, 22, o economista Mário Mesquita, que foi diretor de Política Econômica do Branco Central e é atualmente economista-chefe do banco Brasil Plural.

Na conversa, o executivo fala sobre a crise econômica e a postura do Brasil diante deste cenário. "A gente está vivendo uma transição. Estamos provavelmente chegando ao fundo do poço de uma recessão muito profunda, a mais intensa que essa economia já sofreu, e começando a vislumbrar sinais de recuperação", explica.

O economista também comenta o problema fiscal no País. "O Brasil fechou suas contas nos últimos 15 ou 20 anos por meio de aumento progressivo da carga tributária, sem ter disciplina no lado dos gastos. Agora, há uma transição para estabilidade fiscal por meio do controle de gastos."

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o Entre Nós em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo à entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, o Entre Nós tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que, por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", diz Moreira.

