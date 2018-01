'Entre Nós' recebe fundador da rede Petz

O programa 'Entre Nós', da TV Estadão, recebe nesta semana Sérgio Zimerman, fundador e presidente da rede Petz. Ao colunista e apresentador Eduardo Moreira, o empresário falou sobre a resiliência do mercado de produtos e serviços para animais de estimação e de sua trajetória no mundo dos negócios.

Zimerman conta como um frustração com um negócio anterior foi fundamental para ele se reerguer, buscar formação e abrir a rede de sucesso, que começou com o nome de Pet Center Marginal, devido a sua localização na Marginal do Tietê, em São Paulo.

O empresário conta que, graças à insistência do cunhado, que fabricava xampu para cachorros em sua casa e o alertou para o crescimento do setor, ele decidiu montar um espaço que além de produtos, vendesse serviços e uma experiência completa para o consumidor.

Questionado sobre o amor por animais de estimação, Zimerman afirmou que adora bichos, mas alertou os empreendedores novatos e disse que abrir um negócio somente com base em algo que gosta "é o motivo errado".

Veja abaixo a entrevista completa:

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional.

Curto e interativo, a ideia do 'Entre Nós' é fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

Para assistir a esse e outros vídeos, acesse a TV Estadão ou assine o canal do Estadão no YouTube.