Entre produtos da Copa, bola de futebol é campeã de impostos O torcedor brasileiro que compra uma camiseta oficial da seleção por R$ 160 paga 35,33% em impostos, o que significa R$ 56,5 para os cofres do governo. Na lista de produtos ligados à Copa, a campeã é a bola de futebol, com 47,69% de imposto. O cálculo foi feito pelo movimento "De Olho no Imposto", da Associação Comercial de São Paulo, que listou o porcentual de tributos em alguns dos principais produtos consumidos em tempos de Copa do Mundo. O movimento entregou na semana passada ao presidente do Senado, Renan Calheiros, mais de 1,5 milhões de assinaturas pedindo mais clareza na política tributária. Veja a lista dos produtos mais tributados no campo esportivo: - Camisa/calção - 35,33% - Bandeira - 37,40% - Apito - 35,68% - Cerveja - 56% - Televisor 29 polegadas - 38,34% - Amendoim - 37,74% - Refrigerante - 45,11% - Bola - 47,69%.