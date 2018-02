Entrega da declaração de isento começa nesta sexta-feira A Receita Federal já está recebendo a declaração de isento do Imposto de Renda Pessoa Física 2006, que deverá ser feita por cerca de 63 milhões de pessoas. O documento poderá ser entregue a partir desta sexta-feira, até 30 de novembro. A forma mais simples de declarar é pela internet, na página da Receita Federal. A declaração deve ser preenchida por todos os brasileiros com renda inferior a R$ 13.968,00 no ano passado, e os que têm CPF e que não foram incluídos como dependentes de outros contribuintes na declaração anual do IR deste ano. Quem tirou o documento neste ano ou declarou IR também não precisa fazer a entrega. O documento também pode ser feito em papel e entregue em casas lotéricas (taxa de R$ 1), Banco Popular do Brasil (por R$ 1), Banco do Brasil (só para correntistas nos terminais de auto-atendimento, por R$ 1), Correios (por R$ 2,40) e correspondentes da Caixa Econômica Federal (Caixa Aqui, por R$ 1). Nas lotéricas, as declarações só poderão começar a ser entregues depois do dia 15 de setembro. O atraso é conseqüência de alterações no sistema.