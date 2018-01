Entrega das declarações vai até 30 de abril Segunda-feira, dia 30, é o último dia para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2001 - ano base 2000. Para quem ainda precisa providenciar as declarações de rendimentos do ano passado, vale destacar que os bancos funcionarão normalmente na segunda-feira, ou seja, das 10h às 16h, e não há qualquer previsão de plantão para os atrasados. Já o sistema da Receita Federal, por outro lado, só receberá as declarações enviadas até às 20h de Brasília. Depois disso, só serão recebidas declarações mediante pagamento de multa. Primeiro lote O primeiro lote de restituições será liberado no dia 15 de junho. Quem tem imposto a pagar e possui conta no Banco do Brasil já pode quitar a dívida via Internet pelo site da Receita (veja no link abaixo). Também veja no link abaixo todas as informações para o preenchimento da Declaração do IR.