Entrega de CD pela Internet leva até 50 dias Pesquisa do Centro de Estudos em Logística (CEL) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) revela que a logística é uma das maiores barreiras ao desenvolvimento do comércio eletrônico via Internet no País. De acordo com o diretor da CEL-UFRJ, Paulo Fernando Fleury, o maior problema para a liberação do produto ao consumidor está nos processos de confirmação do pedido, e não nas etapas de deslocamento físico da mercadoria. Fleury informa que, a utilização do boleto bancário, uma forma de facilitar a compra para quem não possui cartão de crédito ou para os que não sentem segurança em utilizá-lo na Internet, é um dos principais responsáveis pelos atrasos na entrega. "Embora o número de pedidos feitos por boleto e cartão tenha sido praticamente o mesmo, as compras por boleto foram responsáveis por 80% dos 10 pedidos com pior desempenho em termos de prazo de entrega e apenas 10% no caso dos 10 pedidos com melhor desempenho", explica Paulo Fleury. Erros comprometem o prazo de entrega Outro problema está nos sistemas e processos operacionais. Os freqüentes erros de informação verificados na pesquisa, incluindo troca de cidade, erros no nome ou endereço do destinatário e no faturamento, acabaram gerando sérios problemas na fase seguinte da entrega. "Esse problema torna-se mais grave porque as empresas ainda não implantaram um sistema de rastreamento ponta-a-ponta, que começa com o pedido e se encerra com a entrega satisfatória da mercadoria", explica. Segundo Fleury, isto impede que se crie um sistema de recuperação de falhas, fundamental em qualquer sistema logístico confiável.