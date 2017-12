Entrega de declaração de isento de IR começa na terça O prazo para a declaração de isentos de Imposto de Renda (IR) começa na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, e termina no dia 28 de novembro, informou hoje a Receita Federal. A declaração será exigida de quem teve rendimentos tributáveis inferiores a R$ 12.696 no ano de 2002. A Receita Federal avisa que quem não entregar a declaração por um ano terá seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) classificado como "pendente de regularização". E quem deixar de declarar por dois anos seguidos terá o CPF cancelado. Ao fazer a Declaração de Isento, o contribuinte volta a ter o CPF regularizado na Receita. A Secretaria informou que, desde 1998, quando a declaração foi criada, já foram cancelados mais de 42 milhões de CPFs. Outros 20 milhões aparecem como pendentes de regularização. No total, o cadastro da Receita tem 136,9 milhões de CPFs, 73,3 milhões dos quais estão regulares. Na próxima segunda-feira, o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, dará mais detalhes sobre a declaração, em entrevista à imprensa.