Entrega de declarações de IR está 36% superior à do ano passado A Receita Federal já recebeu 930 mil declarações de renda nos primeiros oito dias de entrega da declaração de ajuste do Imposto de Renda de 2004. "O valor é 36% maior do que o registrado em igual período do ano passado", afirmam técnicos do Fisco. A entrega das declarações de renda começou no último dia 1º e vai até 30 de abril. De acordo com balanço divulgado hoje pela Receita, do total recebido até agora, 857 mil foram entregues por meio do programa eletrônico de envio. Os preenchimentos on-line, que são feitos diretamente na página da Receita na Internet, somaram neste período 73.290. Essa forma de declaração só pode ser feita pelos contribuintes que fecharam o ano de 2003 com um patrimônio de até R$ 20 mil. A expectativa da Receita Federal é a de que 17,5 milhões a 18 milhões de contribuintes encaminhem a declaração de renda até o dia 30 de abril. O envio fora do prazo estipulado acarretará uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido.