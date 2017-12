Entrega de declarações já supera expectativa da Receita O número de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2004 (ano-base 2003) entregues à Receita Federal já supera a expectativa inicial do Fisco. O mais recente levantamento da Receita, que acaba de ser divulgado, informa que até as 16 horas de hoje foram entregues 18,3 milhões de declarações de pessoas físicas. Desse total, 17,8 milhões foram enviadas por meio eletrônico (Internet, formulário on line e telefone). A Receita estima que outros 500.000 contribuintes entregaram a declaração em papel. A previsão inicial da Receita Federal era de18 milhões de declarações no total. A entrega pela Internet e telefone termina às 20 horas de hoje; por disquete e papel, o prazo se encerra de acordo com o expediente dos bancos e agências dos correios. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, divulgará ainda hoje, às 20 horas, o balanço final do número de declarações apresentadas.