Entrega de DITR começa hoje e vai até 31 de setembro A Receita Federal começou a receber nesta segunda-feira a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR). A declaração pode ser feita via Internet ou entregue em disquete no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF). O prazo para entrega vai até 31 de setembro. A Receita Federal deixará disponível os formulários para a declaração em suas unidades e nos correios no início de setembro. Neste ano, o produtor preencherá quadros com informações sobre aquisição total ou parcial de novas áreas e alienação parcial. Segundo a Assessoria de Imprensa da Receita Federal, o objetivo é aprimorar o Cadastro dos Imóveis Rurais. A multa por atraso na entrega é de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, não podendo seu valor ser inferior a R$ 50, tratando-se de imóvel sujeito à apuração do ITR; ou R$ 50, no caso de imóvel rural imune ou isento do imposto. As informações são da Assessoria de Imprensa da Receita Federal.