Entrega de propostas para setor de energia terá prazo maior A ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff disse hoje que o ministério vai conceder uma nova chance ao setor para a apresentação de propostas e sugestões ao novo modelo, apesar de o prazo para isso estar previsto para terminar hoje. "Estamos iniciando o encerramento do prazo. Não achamos que seja fácil obter o consenso entre os interesses dos agentes. Mas temos de evitar que o modelo tenha um maior atraso", disse a ministra em rápida entrevista após se reunir com os secretário estaduais de energia para discutir o setor de gás. A ministra disse ainda que o novo prazo para a entrega das sugestões será definida ainda hoje "a partir do que o ministério receber". "Não queremos que o modelo seja a soma de sugestões. Necessariamente, o Estado vai ter posição, vai arbitrar sobre o tema", disse Dilma. A ministra está neste momento reunida com o conselho da Petrobras, para encontro mensal.