Entrega do Dirf deve ser feita até sexta-feira A Receita Federal informou nesta quarta-feira que o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), relativo ao ano de 2005, se encerra na próxima sexta-feira, dia 24. A Dirf deve ser entregue pelos empregadores (empresas ou pessoas físicas) que fizeram pagamentos com retenção de imposto de renda na fonte. A entrega do documento só pode ser feita na página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br). Também na sexta-feira encerra-se o prazo para que sejam enviados aos trabalhadores o comprovante de rendimentos. "Ambos os documentos são peças indispensáveis ao trabalho de fiscalização da Receita Federal. Os dados fornecidos pelas empresas são cruzados com os informados pelos contribuintes na declaração do IR", diz a nota da Receita. Declaração Outro problema é que sem essas informações o contribuinte não pode fazer a declaração de ajuste anual do IRPF, cujo período de entrega se inicia no próximo dia 1º de março e acaba em 28 de abril. Multa Quem não fizer a entrega da Dirf até sexta-feira estará sujeito a multa. As empresas optantes pelo Simples ou inativas que não entregarem o documento terão de pagar multa de R$ 200, enquanto as demais empresas pagarão R$ 500. A penalidade para quem não entregar o comprovante de rendimentos é de R$ 41,43 por documento.