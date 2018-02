ENTREVISTA-Anbima vê mais IPOs e emissões de dívida em 2010 O número de ofertas de ações e de dívida pode crescer em 2010 no Brasil, mesmo com a possibilidade de o esperado aumento nos custos de empréstimos e as eleições presidenciais comprometerem o apetite por risco, disse à Reuters nesta terça-feira um dos vice-presidentes da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).