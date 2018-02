ENTREVISTA-S&P vê Brasil mais forte diante de choques externos A turbulência dos mercados globais não deve desviar o Brasil da rota de grau de investimento. Para a analista de ratings soberanos da Standard & Poor''s Lisa Schineller, o país aproveitou a farta liquidez global e hoje está mais preparado para lidar com problemas externos. A busca pelo grau de investimento seria afetada num cenário de solavancos externos prolongados que enfraquecessem os fundamentos da economia. "Mas essa não é a nossa expectativa", disse ela à Reuters por telefone. "Qualquer tipo de turbulência pode ter impacto (nos mercados brasileiros), mas no geral a situação do país é muito mais forte." Nesta quinta-feira, o principal índice acionário do país chegou a despencar 6 por cento, enquanto o dólar avançou mais de 3 por cento e retomou a faixa de 1,92 real. O risco Brasil atingiu o patamar mais alto desde dezembro, em alta de mais de 30 pontos-básicos, diante da tensão com o problemático setor de crédito imobiliário de alto risco norte-americano. Segundo Schineller, ainda é muito difícil dizer se a liquidez vai realmente diminuir, mas é fato que a disponibilidade de dinheiro no mundo estava em um nível "anormal". "Por isso, uma reversão é esperada e vai afetar todos os mercados emergentes... Mas é importante lembrar que agora, em geral, o país está mais preparado, tem menor nível de vulnerabilidade." A analista citou a situação confortável do balanço de pagamentos do país e a melhora do perfil do endividamento, público e privado, como sinais favoráveis ao Brasil. "O Brasil não pode eliminar, mas pode reduzir o impacto" dos solavancos externos. A S&P classifica a dívida soberana do país de longo prazo em "BB+", a uma posição do grau de investimento. A perspectiva positiva faz com que boa parte dos analistas acredite em uma melhora da nota já no ano que vem.