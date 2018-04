ENTREVISTA-Sotheby's entra no negócio de terras no Brasil

A Sotheby's International Realty abriu em fevereiro um escritório em Mato Grosso do Sul, distante do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas perto da fronteira agrícola e grande produtor de grãos e cana-de-açúcar.

"Este ano vendemos quatro fazendas, todas elas compradas por brasileiros, mas também estamos em negociação com três grupos estrangeiros", disse à Reuters Hélio Vasconcelos, diretor do escritório de Campo Grande.

Vasconcelos disse que o negócio com vistas a comercializar propriedades avaliadas no total em 100 milhões de reais (53 milhões de dólares) já vendeu 40 milhões de reais em propriedades a fundos de investimentos, empresas e produtores.

Ele disse que há dois tipos principais de investidores: os que buscam ativos livres de manutenção que arrendam as terras em escala industrial e as empresas de alimentos ou de energia em busca de terras para ampliar suas lavouras ou para pastagem.

Assim como terras ainda não exploradas e fazendas de ponta, as propriedades exóticas, incluindo um aquário de 5 milhões de dólares aberto a turistas, fazem parte do catálogo da casa de leilões no site -- www.sothebysrealty.com.

"A comercialização de fazendas envolve grandes somas e, portanto, a linguagem, a técnica e o refinamento na negociação têm de ser altamente profissionais. Isso é o que a Sothebys oferece hoje no Brasil", disse Vasconcelos.

O setor agrícola brasileiro tem se beneficiado com a demanda global crescente por alimentos, resultante do aumento da população e da renda nos gigantes asiáticos China e Índia, que eleva os preços da terra em áreas próprias para o cultivo.

"Há um potencial muito grande de crescimento. Há o clima bom e, o que mais falta no mundo hoje, água", disse Vasconcelos.

"Se você procurar por esses elementos em outros países, as áreas cultiváveis já estão em seus limites."