Enviado do FMI reúne-se com presidenciáveis argentinos O chefe do Departamento Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), o economista indiano Anoop Singh, realizou uma série de reuniões com candidatos presidenciais argentinos e seus assessores econômicos. Singh pretende voltar amanhã a Washington. O representante do Fundo reuniu-se também com os principais analistas políticos do país, que lhe explicaram que o próximo presidente terá uma série de problemas de governabilidade, já que o sistema partidário está em colapso. No encontro, os analistas afirmaram que dificilmente o novo presidente terá um respaldo significativo no Congresso Nacional. Singh esteve com o ex-presidente Carlos Menem, o governante argentino que manteve as melhores relações com o FMI até o momento. O encontro com Menem durou uma hora. Em seguida, Pedro Pou, o polêmico ex-presidente do Banco Central durante o segundo governo Menem também participou da reunião. Pou assegurou a Singh que Menem, se eleito, criará condições de "credibilidade e liderança" que provocarão retorno imediato de capitais argentinos atualmente refugiados no exterior. Entre os assessores de Menem, o otimismo predominava. Segundo o economista Pablo Rojo, cotado para eventual ministro da Economia em um hipotético governo Menem, as propostas teriam o "apoio positivo do FMI". Rojo disse que, ao contrário do presidente Eduardo Duhalde, que obteve apenas um acordo provisório de sete meses com o FMI, Menem conseguirá "um acordo de médio e longo prazo, que implique no refinanciamento com um maior prazo das dívidas que o país possui com os organismos financeiros internacionais, e talvez a possibilidade de que a Argentina consiga dinheiro fresco". Além de Menem, Singh também esteve com o presidenciável e ex-ministro da Economia, Ricardo López Murphy. O ortodoxo economista é um defensor extremo do enxugamento do gasto público e concorda com as exigências do FMI. No entanto, os analistas duvidam da capacidade de vitória de López Murphy, que nas pesquisas geralmente aparece em quinto lugar. Recusa No entanto, ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde os candidatos ou seus assessores estiveram dispostos a conversar com o Fundo, na Argentina a maioria dos presidenciáveis prefere não aparecer nas fotos ao lado de Singh. Foi o caso da presidenciável e atual deputada Elisa Carrió, líder do centro-esquerdista Argentinos por uma República de Iguais (ARI), que também foi convidada para um encontro com Singh, mas recusou. De acordo com ela, "Singh exigiu da Argentina compromissos que são incompatíveis com a dignidade da nação?. ?Não podemos esquecer que ele foi um dos que pressionaram para a eliminação da lei de subversão econômica", afirmou ela. A lei de subversão permitia facilidades para o julgamento de empresários, banqueiros e altos funcionários públicos. Para o FMI, esta lei causava "insegurança jurídica" nos capitais estrangeiros. Por este motivo, hoje, Carrió sequer pretendia enviar representantes para uma reunião com Singh. Os dois principais colocados nas pesquisas, o governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, e o ex-presidente Adolfo Rodríguez Saá, preferiram não encontrar-se com Singh. Mas, ao contrário de Carrió, Kirchner enviou assessores econômicos. Rodríguez Saá, por sua vez, ainda não enviou representantes. Os dois candidatos possuem posturas críticas em relação ao Fundo, mas não descartam conversar com o organismo financeiro. No entanto, diversas declarações sobre a reestatização de empresas privatizadas de serviços públicos, realizadas recentemente por Kirchner e Rodríguez Saá, preocuparam os representantes do FMI. Bancos Singh reuniu-se ainda com representantes de dois dos três maiores bancos estatais da Argentina - o Banco Ciudad de Buenos Aires e o Banco Província de Buenos Aires. Os diretores das instituições explicaram ao enviado do Fundo que não pretendem aceitar a exigência de privatização do sistema financeiro público feita pelo organismo internacional. "Estes bancos são ferramentas imporantes nas políticas sociais e de desenvolvimento", afirmaram os diretores dos bancos estatais a Singh, que esperava uma posição mais flexível. A expectativa do Fundo era que o sistema estatal aceitaria pelo menos uma participação minoritária de capital privado. Os bancos também rejeitaram a contratação de uma consultora internacional para reformar o sistema público.