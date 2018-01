Envio de técnicos à Venezuela é assunto comercial, diz Dutra O presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra, disse hoje que se o governo da Venezuela encaminhar formalmente o pedido de envio de trabalhadores da Petrobras para trabalhar na companhia venezuelana de petróleo, que está em greve, o assunto será analisado de forma "estritamente comercial". "Interessa à Petrobrás e ao Brasil que o abastecimento de petróleo na Venezuela seja normalizado. Em tese, interessa ao Brasil estreitar relações com a companhia de petróleo venezuelana no sentido de permitir no futuro que a Petrobras atue na Venezuela. Tendo como base isso e levando em consideração interesses ou relações estritamente comerciais, se houver a formalização do pedido, a Petrobrás vai analisar", disse Dutra, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. Na avaliação do presidente da Petrobras não se trata de uma ingerência no conflito político de um país. "Existe uma empresa que está com dificuldades para tocar a sua produção. Isso já aconteceu em diversos países em que uma empresa solicita apoio técnico", justificou Dutra, lembrando que o governo anterior já enviou petróleo para a Venezuela, a pedido do presidente daquele país. Refinaria Dutra disse que considera legítima a campanha iniciada no Rio de Janeiro para a construção de uma refinaria na Bacia de Campos, no norte do Estado, para aumentar a capacidade de refino do petróleo produzido no Rio. Ele ressaltou, no entanto, que a decisão será sobre critérios eminentemente técnicos. "Muito provavelmente a construção dessa nova refinaria será da Petrobras em associação com investidores privados, com participação da empresa de forma minoritária", lembrou. "A questão principal não é simplesmente onde se produz petróleo. O critério será emitentemente técnico, econômico e social", acrescentou Dutra.