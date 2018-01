Enxurrada de captações e leilão mantêm o dólar em queda O dólar está em queda, mais uma vez. Na abertura, caía 0,21% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,884; às 10h27, caía 0,42%, a R$ 2,878. Hoje, o Banco Central volta a ofertar hoje contratos de swap cambial (troca de títulos) ao mercado num leilão que ocorrerá entre 12h e 13h. Com base no comportamento do mercado ontem perante o resultado do leilão, a perspectiva dos operadores é de que a trajetória de queda do dólar se sustente pelo menos no período da manhã. Até porque os sinais de que há uma enxurrada de recursos entrando no País são cada vez maiores. O mercado internacional está tão receptivo a Brasil que há empresas que nunca emitiram papéis no exterior aproveitando o momento para entrar nesse mercado. Veja a cotação do dólar.