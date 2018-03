EPE: consumo total de energia recua 0,7% em setembro O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 0,7% em setembro de 2009 ante igual intervalo de 2008, de 33,35 mil gigawatts-hora (GWh) para 33,11 mil GWh, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). No acumulado dos nove primeiros meses de 2009 em relação a igual período de 2008, a retração foi de 2,4%, para 285,93 mil GWh. No acumulado dos últimos 12 meses até o mês passado, a EPE informou uma diminuição de 1,2%, para 385,61 mil GWh. As informações constam na Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica da EPE do mês de setembro.