EPE e ANP assinam acordo para realização de estudos de planejamento A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) anunciou nesta segunda-feira parceria com a Agência Nacional de Petróleo (ANP) para a realização dos estudos de planejamento da expansão para as áreas de petróleo e derivados, gás natural e biocombustíveis. Segundo nota divulgada à imprensa, o intercâmbio será possível por meio do Acordo de Cooperação Técnica assinado pelas duas instituições nesta segunda-feira, 2 de outubro, na sede da ANP, no Rio de Janeiro. Pela EPE assinaram o presidente Maurício Tolmasquim e o diretor de Estudos Econômicos e Energéticos, Amilcar Guerreiro. Pela ANP, o diretor-geral, Haroldo Lima, e o diretor Newton Monteiro. As informações a serem disponibilizadas pela ANP abrangem dados e estudos referentes à exploração, produção, refino, transporte, comercialização, estocagem e distribuição de petróleo e derivados, gás natural e biocombustíveis, assim como dados geológicos das bacias sedimentares, reservas e produção, investimentos, preços e qualidade de petróleo e produtos. Do lado da EPE, fazem parte do intercâmbio informações e estudos relativos ao Balanço Energético Nacional, projeções da matriz energética brasileira, estimativas de potenciais de recursos energéticos brasileiros, dados do modelo elétrico brasileiro e estudos do Plano Nacional de Energia, além de planos e programas de eficiência energética e de conservação de energia.