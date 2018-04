EPE: expansão em energia requer R$ 767 bi em 10 anos Para expandir o mercado brasileiro de energia e garantir o atendimento ao consumo serão necessários investimentos de R$ 767 bilhões nos próximos 10 anos. A previsão consta do Plano Decenal de Energia 2008/2017, divulgado oficialmente hoje pelo Ministério de Minas e Energia e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Segundo a EPE, responsável pela elaboração do plano, quase 70% dos recursos, R$ 536 bilhões, serão aplicados nos segmentos de petróleo e gás natural, incluindo as atividades de exploração, produção e oferta de derivados desses produtos. O setor elétrico necessitará de R$ 181 bilhões até 2017, o que representa 23,6% do total. O dinheiro será aplicado em projetos de geração e transmissão de energia elétrica, por exemplo. Também estão previstos investimentos na expansão da oferta de biocombustíveis líquidos, como etanol e biodiesel, que deverão receber R$ 50 bilhões ao longo de 10 anos, de acordo com o planejamento do governo. O objetivo do programa é investir em projetos que garantam o suprimento de energia, promovam redução nos custos de investimentos e que tenham sustentabilidade ambiental. Para elaborar o Plano, foi considerado cenário demográfico com acréscimo de 15,5 milhões de habitantes no período 10 anos. Sendo assim, o Brasil chegaria a 2017 com 204,1 milhões de pessoas.